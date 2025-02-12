К тому же рассекретила свой месячный доход с платформы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Славы Демина.

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Так, для того, чтобы видеть контент Милы Кузнецовой, надо оформить платную подписку.

30 долларов стоит подписка на меня на месяц. Но у меня там немного людей. Где-то 100. Оттуда получается где-то менее 3000 долларов,

– рассказала модель.

Она отметила, что на странице у нее нет обнаженных фото, однако есть фотографии в белье. По словам женщины, на ее Onlyfans подписывают те люди, которые хотят с ней пообщаться, ведь в инстаграме и других соцсетях она не отвечает в частных сообщениях.

Интервью с Милой Кузнецовой: смотрите видео онлайн

С чего еще зарабатывает Мила Кузнецова

Модель рассказала, что делает рекламу на своей странице в инстаграме и организует события для блогеров, где получает процент от партнеров.

У меня есть заработки с Instagram. Это реклама, но ее немного, ведь я ничего не прошу. Вот кто мне что-то пишет я рассматриваю – мне нравится или не нравится. Плюс мы с коллегой сделали блогерское сообщество, организуем блогерские тусовки, где-то там от партнеров тоже какой-то заработок есть. Я свою жизнь организовала так, чтобы было мне комфортно,

– отметила инфлюенсерка.

Она добавила, что в целом для счастливой жизни ей в месяц нужно около 3 тысяч долларов.