Не хочу бачити його обличчя, – режисер "Термінатора" розкритикував Трампа і змінює громадянство

Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, який зняв культові стрічки як "Титанік" і "Термінатор", поїхав із США. Причина – обрання Трампа президентом.

Кемерон відверто не погоджується з політикою Дональда Трампа. На його думку, Америка відійшла від тих цінностей, за які боролась роками, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Stuff.

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Варто зазначити, що режисер уже 14 років проживає у Новій Зеландії й остаточно вирішив не повертатись до Штатів. Однак час від часу відвідувати Голлівуд таки планує.

Я бачу відхід від усього пристойного. Америка нічого не означає, якщо вона не відстоює те, що історично було її основою. Це стає порожньою ідеєю, і вони намагаються спустошити її якомога швидше у своїх інтересах,

– сказав Кемерон.

На думку Джеймса, вплив політики новообраного президента має глобальний характер, а перевагою проживання в іншій країні є те, що йому не доводиться щоденно натрапляти на новини про Трампа.

"Я не знаю, чи почуваюся тут безпечніше, але принаймні мені не доводиться читати про це на першій шпальті щодня. Це огидно. У Новій Зеландії хоча б можуть винести це на третю сторінку. Я просто не хочу більше бачити його обличчя на першій шпальті. У США це неможливо уникнути – це як дивитися автокатастрофу знову і знову", – відверто поділився режисер.

Тема отримання новозеландського громадянства для режисера є дуже важливою. Кемерон зазначає, що таке досягнення є важливим, а у країну, в якій він оселився, треба зробити певний внесок і "заслужити своє місце".

Нагадаємо, вчора у Білому домі відбулась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Між лідерами двох країн виникла палка суперечка, яка стала темою для світового обговорення.