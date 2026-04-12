Помер Джон Нолан – актор фільмів про Бетмена та дядько легендарного Крістофера Нолана

Британський актор театру та кіно Джон Нолан помер. Зірці фільму "Бетмен: Початок" було 87 років.

Джон Нолан пішов з життя у суботу, 11 квітня. Про це повідомило видання Stratford-Upon-Avon Herald.

Кілька десятиліть Джон Нолан присвятив роботі в театрі, на телебаченні та в кіно. Причину смерті актора наразі не розголошують.

Зазначимо, що по батьківській лінії Джон Нолан є дядьком для Крістофера та Джонатана Ноланів. Крістофер Нолан – оскароносний режисер, творець "Оппенгеймера", "Інтерстеллара" та багатьох інших фільмів.

