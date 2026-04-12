12 квітня, 16:17
Помер Джон Нолан – актор фільмів про Бетмена та дядько легендарного Крістофера Нолана
Основні тези
Британський актор театру та кіно Джон Нолан помер. Зірці фільму "Бетмен: Початок" було 87 років.
Джон Нолан пішов з життя у суботу, 11 квітня. Про це повідомило видання Stratford-Upon-Avon Herald.
Кілька десятиліть Джон Нолан присвятив роботі в театрі, на телебаченні та в кіно. Причину смерті актора наразі не розголошують.
Зазначимо, що по батьківській лінії Джон Нолан є дядьком для Крістофера та Джонатана Ноланів. Крістофер Нолан – оскароносний режисер, творець "Оппенгеймера", "Інтерстеллара" та багатьох інших фільмів.
Що відомо про Джона Нолана?
- Джон Нолан народився у Лондоні, у травні 1938 року. Він здобув освіту у Drama Centre London Richmond Theatre. Пізніше Нолан приєднався до Royal Shakespeare Company, де грав у виставах "Julius Caesar" та "The Merry Wives of Windsor, пише Variety.
- Кар'єра Джона Нолана почалась з гастролей у компанії з ірландською театральною трупою. Він виступав у ролі Ромео у театрі Річмонда. Також працював у Національному театрі.
- Актор став більш відомим завдяки телебаченню та ролям у серіалах і драмах: "Daniel Deronda", "Doomwatch", "The Prisoner". Також з'являвся у проєктах "Silent Witness" та "Return of the Saint".
- Сучасна аудиторія найбільше знає Джона Нолана завдяки серіалу "В полі зору" (Person of Interest), продюсером якого є Джонатан Нолан – ще один племінник Джона.
- У кіно Джон Нолан знімався у фільмах свого племінника Крістофера Нолана. Це стрічки "Переслідування", "Бетмен: Початок" (де зіграв члена ради директорів Wayne Enterprises Дугласа Фредерікса), "Темний лицар повертається" і "Дюнкерк".