Відомий американський фігурист з'явився на Олімпійських іграх 2026 у вишиванці
Триразовий чемпіон США та бронзовий призер чемпіонату світу 2008 з фігурного катання Джонні Вейр підтримав Україну на Олімпійських іграх 2026. На події він з'явився у вишиванці.
Ролик про це він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. У цьому відео звучала пісня Артема Пивоварова "Ой на горі".
Я пишався тим, що носив вишиванку в Мілані,
– зазначив Джонні Вейр.
В описі до публікації фігурист зазначив, що вишиту сорочку йому передав Михайло Медуниця – одеський фігурист, який зараз мешкає у США. Він працює тренером у Johnny Weir Skating Academy.
Для довідки! Джонні Вейр є аналітиком з фігурного катання на каналі NBC Olympics. Він працює разом з олімпійською чемпіонкою 1998 року Тарою Ліпінські та коментатором Террі Генноном у головній команді каналу. За даними NBC Sports, вони вперше виконали ці ролі під час Олімпіади 2018 року в Пхьончхані.
Як ще Джонні Вейр підтримує Україну?
- Ще у 2019 році фігурист підготував номер під пісню KAZKA "Плакала".
- У 2022 році він вболівав за гурт Kalush Orchestra на Євробаченні. Того року Джонні Вейр коментував півфінали та фінали пісенного конкурсу, які транслювали на Peacock у США.
- Напередодні другої річниці початку повномасштабної війни Росії проти України Джонні Вейр закликав допомагати нашій країні.
- У 2024 році на церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі він одягнув костюм від української дизайнерки Валерії Ковальської.