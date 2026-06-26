Рідкісний вихід Джулії Робертс: акторка засвітилася в Нью-Йорку з красенем-сином

Голлівудська зірка Джулія Робертс не часто тішить фанатів сімейними кадрами. Але цього разу папараці пощастило, адже вони підловили акторку під час милої прогулянки зі старшим сином.

Про цей рідкісний сімейний вихід повідомило видання Hello! 58-річна знаменитість прогулювалася вулицями Мангеттена разом зі своїм 21-річним сином Фіннеасом, який приїхав до родини на літні канікули з коледжу. Зазначається, що зіркова родина зібралася в Нью-Йорку напередодні, щоб відсвяткувати 19-річчя молодшого сина акторки Генрі.

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Для неофіційного виходу Робертс обрала повсякденний та комфортний образ. Акторка одягнула чорну сорочку, класичні джинсові шорти з необробленим краєм та білі кеди. Свій образ вона доповнила коричневою сумкою через плече та темними сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала у пучок.

Джулія Робертс з сином / фото BrosNYC

Її син Фіннеас також надав перевагу стриманому стилю. Він обрав чорну футболку з графічним принтом, шорти кольору хакі, смугасті шкарпетки, зелені лофери та бордову кепку.

Джулія Робертс та син Фіннеас / фото з Twitter

Що відомо про родину Джулії Робертс?

Джулія Робертс уже 24 роки перебуває у шлюбі з кінооператором Денні Модером, з яким познайомилася у 2000 році на зйомках фільму "Мексиканець". Разом подружжя виховує трьох дітей: двійнят Фіннеаса і Гейзел та молодшого сина Генрі. В одному з інтерв'ю знаменитість зізналася, що вони з чоловіком завжди були доволі суворими батьками:

Думаю, наші діти були чи не останніми у своїх компаніях, кому дозволили купити мобільні телефони. Коли вони були меншими, нас із Денні точно вважали одними з найсуворіших батьків. Ми не те щоб диктували закони, але у нас були чіткі правила, і вони ніколи не змінювалися.

Родина Джулії Робертс / фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що попри сімейний розкол Бекхеми згадали про старшого сина Брукліна у День батька.