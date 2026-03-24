Дзідзьо вперше розповів про племінницю, яка служить у ЗСУ: "Родинна гордість"
- Інші українські зірки також мають родичів у ЗСУ, серед них чоловік та син телеведучих, а також сини відомих музикантів та акторів.
Племінниця співака Дзідзьо, Вікторія, служить у ЗСУ. Артист вперше розповів про її військову службу.
Подробицями Дзідзьо поділився в інтерв'ю для журналу Viva.
Не пропустіть Віктор Павлік порушив мовчання після скандального концерту в Палаці "Україна"
Виявилося, що Вікторія добровільно обрала військову службу та підписала контракт у бригаді. За словами артиста, він надзвичайно пишається її рішучістю та самостійністю.
Це її свідомий вибір. Вона наполеглива, талановита... Вікторія все сама робила, без жодних дзвінків, ніхто їй не допомагав. Для мене це ключове, тому що людина може тільки сама собі допомогти. І коли вона виборює свій шлях, я в це вірю, бо це правдиво. Вона (Вікторія, – 24 Канал) – наша родинна гордість,
– зазначив Дзідзьо.
Артист додав, що підтримує зв'язок із племінницею, і вона час від часу звертається до нього за порадою.
Хто ще з рідних українських зірок служить у війську?
- Чоловік телеведучої Марії Єфросиніної у 2023 році служив у 112-й бригаді в прифронтовій зоні та навіть став командиром. У 2024 році Тимур Хромаєв працював на Запорізькому напрямку, займаючись радіоелектронною боротьбою, а нині обіймає посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі.
- Син телеведучого Ігоря Кондратюка, Сергій, вступив до лав ЗСУ у вересні 2023 року. Зараз він служить у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
- Також військову службу проходять: син лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, син Василя Зінкевича, син акторки Римми Зюбіної та інші. Напередодні наша редакція публікувала детальний матеріал про дітей українських знаменитостей, які в ЗСУ.