Дзідзьо публічно звернувся до ексдружини, яка натякнула на вагітність
- SLAVIA натякнула на вагітність, її колишній чоловік Дзідзьо публічно привітав співачку.
- Дзідзьо опублікував уривок кліпу SLAVIA та привітав її з прем'єрою і новинами про поповнення.
Співачка SLAVIA відновила співочу кар'єру та натякнула на вагітність. На ці новини відреагував її колишній чоловік Дзідзьо.
Михайло Хома (більш відомий як Дзідзьо), публічно підтримав колишню дружину SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула). Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм співака.
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Артист опублікував уривок кліпу SLAVIA. Дзідзьо привітав її з прем'єрою і новиною про поповнення.
Повноцінне життя – це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Славо, вітаю з прем'єрою і цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!
– написав Михайло Хома.
SLAVIA відповіла на сторіз колишнього чоловіка.
"Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо", – зауважила співачка.
Дзідзьо і SLAVIA звернулись одне до одного / Фото з інстаграм-сторіз
Чи справді SLAVIA готується до материнства
- Днями SLAVIA повернулась до музичної кар'єри та вперше за довгий час презентувала пісню та кліп "Дівка з перцем". Співачка повідомила, що прем'єра характеризує новий етап її життя.
- У пісні вона SLAVIA співає про свій непростий характер і зазначає, що не дозволить чоловікам гратись своїм серцем.
- Наприкінці кліпу співачка натякнула на вагітність – вона постала в обтислому вбранні, що підкреслило округлий животик. Однак SLAVIA прямо так і не підтвердила, чи справді вагітна, і не розсекретила свого обранця.