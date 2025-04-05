Дзідзьо публічно звернувся до ексдружини, яка натякнула на вагітність

Співачка SLAVIA відновила співочу кар'єру та натякнула на вагітність. На ці новини відреагував її колишній чоловік Дзідзьо.

Михайло Хома (більш відомий як Дзідзьо), публічно підтримав колишню дружину SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула). Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм співака.

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Артист опублікував уривок кліпу SLAVIA. Дзідзьо привітав її з прем'єрою і новиною про поповнення.

Повноцінне життя – це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Славо, вітаю з прем'єрою і цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!

– написав Михайло Хома.

SLAVIA відповіла на сторіз колишнього чоловіка.

"Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо", – зауважила співачка.



Дзідзьо і SLAVIA звернулись одне до одного / Фото з інстаграм-сторіз

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