Ед Ширан готує посмертний альбом: співак розкрив його назву

Англійський співак Ед Ширан заявив, що вже планує посмертний альбом. Він називатиметься Eject ("Викинути").

Про це Ширан розповів у шоу Грема Нортона. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал BBC.

Не пропустіть Обігнала росіян: вірусна пісня "Не п'яна – закохана" очолила український чарт Apple Music

Я думаю, що це просто розумно. Мої друзі помирали без заповітів, і це був хаос. У мене є план на випадок смерті. Я знаю, які пісні хочу на своєму похороні. Я знаю, де хочу бути похованим,

– сказав Ед Ширан.

Співак зазначив, що є багато посмертних альбомів відомих артистів, однак Ширан не впевнений, що вони хотіли, щоб ті вийшли саме в такій послідовності чи вигляді. Ед хоче, щоб все було так, як він задумав.

Ед Ширан у шоу Грема Нортона: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що Ед Ширан уже не вперше говорить про плани на посмертний альбом. У вересні 2025 року в інтерв'ю Зейну Лоу співак заявив, що його дружина Черрі допоможе вибрати пісні для Eject.

Для довідки! Інтерв'ю можна знайти на ютуб-каналі Еда Ширана.

Хто такий Ед Ширан?