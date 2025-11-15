Эд Ширан готовит посмертный альбом: певец раскрыл его название

Английский певец Эд Ширан заявил, что уже планирует посмертный альбом. Он будет называться Eject ("Выбросить").

Об этом Ширан рассказал в шоу Грэма Нортона. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал BBC.

Я думаю, что это просто разумно. Мои друзья умирали без завещаний, и это был хаос. У меня есть план на случай смерти. Я знаю, какие песни хочу на своих похоронах. Я знаю, где хочу быть похороненным,

– сказал Эд Ширан.

Певец отметил, что есть много посмертных альбомов известных артистов, однако Ширан не уверен, что они хотели, чтобы те вышли именно в такой последовательности или виде. Эд хочет, чтобы все было так, как он задумал.

Заметим, что Эд Ширан уже не впервые говорит о планах на посмертный альбом. В сентябре 2025 года в интервью Зейну Лоу певец заявил, что его жена Черри поможет выбрать песни для Eject.

