Об этом Ширан рассказал в шоу Грэма Нортона. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал BBC.
Я думаю, что это просто разумно. Мои друзья умирали без завещаний, и это был хаос. У меня есть план на случай смерти. Я знаю, какие песни хочу на своих похоронах. Я знаю, где хочу быть похороненным,
– сказал Эд Ширан.
Певец отметил, что есть много посмертных альбомов известных артистов, однако Ширан не уверен, что они хотели, чтобы те вышли именно в такой последовательности или виде. Эд хочет, чтобы все было так, как он задумал.
Эд Ширан в шоу Грэма Нортона: смотрите видео онлайн
Заметим, что Эд Ширан уже не впервые говорит о планах на посмертный альбом. В сентябре 2025 года в интервью Зейну Лоу певец заявил, что его жена Черри поможет выбрать песни для Eject.
Для справки! Интервью можно найти на ютуб-канале Эда Ширана.
Кто такой Эд Ширан?
Эд Ширан начал играть на гитаре в молодом возрасте, а позже начал писать собственные песни. В подростковом возрасте он переехал в Лондон, чтобы заниматься музыкой.
Певец попал на первое место в чарте iTunes еще до того, как заключил контракт с лейблом.
С момента подписания контракта с Atlantic, Ширан продал миллионы пластинок и получил премию "Грэмми" за треки Thinking Out Loud и Shape of You, а также за альбом 2018 года Divide.
После начала полномасштабного вторжения певец поддержал Украину. В 2022 году он выступил на благотворительном концерте в Бирмингеме (Великобритания), во время которого было собрано 12,2 миллиона фунтов стерлингов в поддержку нашей страны.
В том же году Эд Ширан выпустил песню 2step с украинской группой АНТИТИЛА. Сообщалось, что средства с монетизации видео на ютубе и с роялти передадут на инициативу Music Saves UA.