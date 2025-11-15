Про це Ширан розповів у шоу Грема Нортона. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал BBC.
Я думаю, що це просто розумно. Мої друзі помирали без заповітів, і це був хаос. У мене є план на випадок смерті. Я знаю, які пісні хочу на своєму похороні. Я знаю, де хочу бути похованим,
– сказав Ед Ширан.
Співак зазначив, що є багато посмертних альбомів відомих артистів, однак Ширан не впевнений, що вони хотіли, щоб ті вийшли саме в такій послідовності чи вигляді. Ед хоче, щоб все було так, як він задумав.
Ед Ширан у шоу Грема Нортона: дивіться відео онлайн
Зауважимо, що Ед Ширан уже не вперше говорить про плани на посмертний альбом. У вересні 2025 року в інтерв'ю Зейну Лоу співак заявив, що його дружина Черрі допоможе вибрати пісні для Eject.
Для довідки! Інтерв'ю можна знайти на ютуб-каналі Еда Ширана.
Хто такий Ед Ширан?
Ед Ширан почав грати на гітарі в молодому віці, а пізніше почав писати власні пісні. У підлітковому віці він переїхав до Лондона, щоб займатися музикою.
Співак потрапив на перше місце в чарті iTunes ще до того, як уклав контракт із лейблом.
З моменту підписання контракту з Atlantic, Ширан продав мільйони платівок і отримав премію "Греммі" за треки Thinking Out Loud і Shape of You, а також за альбом 2018 року Divide.
Після початку повномасштабного вторгнення співак підтримав Україну. У 2022 році він виступив на благодійному концерті в Бірмінгемі (Велика Британія), під час якого було зібрано 12,2 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку нашої країни.
Того ж року Ед Ширан випустив пісню 2step з українським гуртом АНТИТІЛА. Повідомлялося, що кошти з монетизації відео на ютубі та з роялті передадуть на ініціативу Music Saves UA.