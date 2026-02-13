Американський актор та продюсер опублікував допис на своїй сторінці у твітері. Він підтримав Владислава Гераскевича.

До слова "Пишаємося сильно": зірки підтримали Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх

Бен Стіллер зробив репост допису Гераскевича, де той дякує за підтримку, яку отримав у свій бік. Натомість актор висловив шану скелетоністу.

Величезна повага до цього чоловіка,

– написав Бен Стіллер.



Бен Стіллер підтримав Гераскевича / Скриншот з твітеру

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича публічно підтримує й українська спільнота. Йому дякують та респектують Сергій Притула, Ольга Харлан, Тарас Тополя, Тімур Мірошниченко, Женя Янович, Андрій Хливнюк, Надя Дорофєєва, Тіна Кароль та багато інших.

Що сталося на Олімпіаді-2026?

Владислав Гераскевич – скелетоніст, який став одним із прапороносців України на церемонії відкриття Олімпіади-2026. Під час тренування Владислав одягнув шолом, на якому зображені 24 спортсмени, яких вбила Росія під час війни проти України.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив українцю виступати в цьому шоломі. Гераскевич не погодився змінювати інвентар, – так 12 лютого МОК дискваліфікував українського скелетоніста. Це сталось перед самим початком змагань.

У комітеті посилаються на "принципи Олімпійської хартії", що передбачають нейтральність і недопущення політичних меседжів. Водночас МОК не заборонив італійському сноубордисту виступати з прапором Росії на шоломі.

У Владислава Гераскевича ще є шанс взяти участь в Олімпіаді. Він подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд, розгляд може тривати кілька годин. Засідання почалося сьогодні, 13 лютого, передає Суспільне Спорт.