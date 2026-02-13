Американский актер и продюсер опубликовал сообщение на своей странице в твиттере. Он поддержал Владислава Гераскевича.

К слову "Гордимся сильно": звезды поддержали Гераскевича, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх

Бен Стиллер сделал репост сообщения Гераскевича, где тот благодарит за поддержку, которую получил в свою сторону. Взамен актер выразил уважение скелетонисту.

Огромное уважение к этому человеку,

– написал Бен Стиллер.



Бен Стиллер поддержал Гераскевича / Скриншот из твиттера

Напомним, что Владислава Гераскевича публично поддерживает и украинское сообщество. Его благодарят и респектуют Сергей Притула, Ольга Харлан, Тарас Тополя, Тимур Мирошниченко, Женя Янович, Андрей Хлывнюк, Надя Дорофеева, Тина Кароль и многие другие.

Что произошло на Олимпиаде-2026?

Владислав Гераскевич – скелетонист, который стал одним из знаменосцев Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026. Во время тренировки Владислав надел шлем, на котором изображены 24 спортсмена, которых убила Россия во время войны против Украины.

Международный олимпийский комитет запретил украинцу выступать в этом шлеме. Гераскевич не согласился менять инвентарь, – так 12 февраля МОК дисквалифицировал украинского скелетониста. Это произошло перед самым началом соревнований.

В комитете ссылаются на "принципы Олимпийской хартии", предусматривающие нейтральность и недопущение политических месседжей. В то же время МОК не запретил итальянскому сноубордисту выступать с флагом России на шлеме.

У Владислава Гераскевича еще есть шанс принять участие в Олимпиаде. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, рассмотрение может длиться несколько часов. Заседание началось сегодня, 13 февраля, передает Суспільне Спорт.