Відома американська співачка Еддісон Рей виступила на Coachella 2026 у кашкеті Ruslan Baginskiy
На одному з наймасштабніших і найприбутковіших музичних фестивалів світу Coachella виступила відома блогерка та співачка Еддісон Рей.
Для свого виходу артистка обрала яскравий образ, який доповнила червоною шапкою від українського бренду Ruslan Baginskiy. Світлини з події з'явилися на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.
Еддісон Рей одягнула топ-бюстьє з відкритим декольте в поєднанні з міні-спідницею з фатиновим акцентом і декоративними ремінцями, доповнивши образ червоним кашкетом і високими чорними лакованими чоботами, створивши сміливий і динамічний сценічний образ. Саме цей головний убір розробив український дизайнер Руслан Багінський.
Зазначимо, що фестиваль Coachella традиційно проходить у місті Індіо, штат Каліфорнія, США. У 2026 році подія відбувається 10-12 квітня та 17-19 квітня.
Що відомо про Еддісон Рей?
- Дівчина з дитинства займалася танцями. Широку популярність вона здобула у 2019 році завдяки тіктоку, де швидко зібрала багатомільйонну аудиторію. Еддісон стала учасницею Hype House — популярного об’єднання тіктокерів, створеного у грудні 2019 року.
- Сьогодні за її акаунтом стежать понад 88 мільйонів користувачів. Окрім блогерської діяльності, Еддісон активно розвиває музичну кар'єру та знімається в кіно. Зокрема, вона зіграла у комедії Netflix "Це все він" та хорорі "День подяки".
- Серед її найвідоміших пісень – Diet Pepsi та Obsessed.