Викреслили зі списку: експринца Ендрю позбавили улюбленої королівської розваги

Брат Чарльза III через скандал із зв'язком з Епштейном і так фактично опинився у засланні. Однак на цьому історія не обмежилась. Тепер колишній принц не належить до категорії VIP-списку родини.

Видання Hello! передає, що нове обмеження стосується відвідин головного басейну країни, який з'явився у Букінгемському палаці ще у далекому 1938 році.

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У той час для юних принцес Єлизавети та її сестри Маргарет така новина стала справжнім приємним шоком. Цікаво, що всі діти покійної королеви вчились плавати саме у цьому басейні, а потім цю естафету перехопили й онуки. Та й взагалі всі члени королівської родини любили там відпочивати, знявши з себе тягар відповідальності та офіційні костюми.

До слова! За правилами, користуватись басейном може і персонал. Однак є обмеження: член королівської родини не повинен користуватися басейном одночасно з персоналом.

Та, якщо, зараз інші можуть приходити у місце відпочинку, то колишньому принцу Ендрю туди зась. Після усіх скандалів його виключили з VIP-списку родини. Сьогодні він живе у переобладнаному фермерському будинку в маєтку Сандрінгем.

І це вже не вперше, коли син Єлизавети II втрачає доступ до басейну. У власності Енрю був відкритий басейн у будинку Роял Лодж. Однак експринц повернув ключі від резиденції на початку цього року.

Що відомо про зв'язок експринца Ендрю та Джеффрі Епштейна?

У 2019 році брат короля відійшов від своїх публічних королівських обов'язків через зв'язок із Джеффрі Епштейном. Вірджинія Джуффре, яка стала однією з жертв, стверджувала, що колишній принц Ендрю примусив її до сексу, коли їй було всього 17 років. На жаль, постраждала наклала на себе руки.

У січні 2022 року королева Єлизавета II позбавила свого сина військових титулів та почесних звань. У жовтні 2025 року Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського, хоча й неодноразово заперечував будь-які правопорушення. Пізніше король Чарльз III позбавив брата титулу принца.