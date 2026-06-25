І хоч уже багато років пройшло з моменту смерті артиста, деякі поціновувачі теорій вважають, що король попмузики досі живий. Вони вибудовують все більше теорій, однак чи мають вони право на життя? Про все це дізнавайтесь далі у матеріалі 24 Каналу.

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Майкл Джексон живий: чи справді це так?

Теорії про те, що Майкл живий, з'явились ледь не одразу після його смерті. Однак найбільшого розголосу вони набули у 2024 році, коли розгорівся секс-скандал з P. Diddy. У тіктоці користувачі почали припускати, що до смерті виконавця можуть бути причетні Бейонсе зі своїм чоловіком Jay-Z.

На думку людей, дії згаданих артистів могли бути вмотивовані тим, щоб усунути конкуренцію і сприяти кар'єрі Бейонсе. Як "доказ" наводяться тексти пісень, зокрема трек J. Cole "She Knows", де містяться натяки на ці події.

Спочивай з миром, Aaliyah, Спочивай з миром, Left Eye, Майкл Джексон, побачимося, як тільки я помру,

– йдеться в пісні.

Згадані зірки померли 25-го числа. Такий інфопривід став поштовхом для розробки нових теорій, що смерть Джексона була інсценуванням.

Одним із припущень є те, що співак мав понад 500 мільйонів доларів боргів і зобов'язань перед кредиторами. Теоретики ще згадують про нібито знайдений щоденник із планами інсценування смерті артиста.

На їхню думку, тиск слави і бажання більш приватного життя могли відіграти одну з ключових ролей. Раніше Майклу також приписували звинувачення у педофілії, що дуже сильно підкосило фізичний та психічний стани артиста.

Також один із важливих аргументів – після смерті Джексона зникли записи з камер спостереження, а труна на похороні була закритою.

У соцмережах часто з'являються відео з різних куточків світу, де люди фільмують інших, які мають зовнішню схожість з виконавцем.

У тому ж 2024 році набрало популярності відео, де Майкл Джексон нібито дав нове інтерв'ю. У ролику можна побачити, як співак у білому костюмі з'явився на телебаченні у "The 1 Show with Paul Burke". Після 15 років мовчання артист дає коментар у прямому етері, але має доволі невпевнений та навіть наляканий вигляд.

Та надію шанувальників артиста зруйнувало просте пояснення. "Інтерв'ю" є частиною мистецького проєкту іраксько-фінського художника Аделя Абідіна, створеного у 2015 році для виставки Michael Jackson: On the Wall, яка діяла в EMMA з серпня 2019 до січня 2020 року. У відео "воскреслий" Майкл Джексон дає інтерв'ю, коли за ним нібито наживо спостерігає увесь світ.

MICHAEL JACKSON ALIVE COMEBACK: дивіться відео онлайн

Інші ж кажуть, що у день похорону Майкла він з'явився під виглядом свого друга – художника Дейва Дейва, на програмі Ларрі Кінга. До таких висновків вони прийшли через те, що голос митця дуже схожий до Джексона. Також звернули увагу на те, що Дейва блакитні очі, а у відео вони здаються карими. Акцентують і на тому, що плечі ширші й шрами занадто виразні.

Дейв Дейв у програмі Ларі Кінга: дивіться відео онлайн

Та на сьогодні є нюанс у цій теорії, Дейв Дейв помер у 2018 році у віці 42 років через сепсис, спричинений пневмонією. Цю інформацію офіційно підтвердили судово-медичні експерти в Лас-Вегасі.

Люди можуть продовжувати будувати свої теорії, та факт залишається один – Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року внаслідок передозування сильнодіючим хірургічним анестетиком пропофолом. Препара вводив лікар Конрад Мюррей, якого пізніше засудили за ненавмисне вбивство. Короля попмузики поховали на кладовищі Форест Лоун в Лос-Анджелесі.