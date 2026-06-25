И хотя с момента смерти артиста прошло уже много лет, некоторые поклонники теорий считают, что король поп-музыки до сих пор жив. Они выдвигают всё новые и новые теории, но есть ли у них право на существование? Об этом читайте далее в материале 24 Канала.

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Майкл Джексон жив: действительно ли это так?

Теории о том, что Майкл жив, появились чуть ли не сразу после его смерти. Однако наибольшую огласку они получили в 2024 году, когда разгорелся секс-скандал с P. Diddy. В TikTok пользователи начали предполагать, что к смерти исполнителя могут быть причастны Бейонсе со своим мужем Jay-Z.

По мнению людей, действия упомянутых артистов могли быть мотивированы желанием устранить конкуренцию и способствовать карьере Бейонсе. В качестве "доказательства" приводятся тексты песен, в частности трек J. Cole "She Knows", где содержатся намеки на эти события.

Покойся с миром, Aaliyah, покойся с миром, Left Eye, Майкл Джексон, увидимся, как только я умру,

– говорится в песне.

Упомянутые звезды умерли 25-го числа. Такой повод стал толчком для разработки новых теорий о том, что смерть Джексона была инсценировкой.

Одно из предположений заключается в том, что у певца было более 500 миллионов долларов долгов и обязательств перед кредиторами. Теоретики также упоминают о якобы найденном дневнике с планами инсценировки смерти артиста.

По их мнению, давление славы и стремление к более уединенной жизни могли сыграть одну из ключевых ролей. Ранее Майклу также приписывали обвинения в педофилии, что очень сильно подорвало физическое и психическое состояние артиста.

Также одним из важных аргументов является то, что после смерти Джексона исчезли записи с камер наблюдения, а гроб на похоронах был закрыт.

В соцсетях часто появляются видео из разных уголков мира, где люди снимают других, внешне похожих на исполнителя.

В том же 2024 году набрало популярность видео, где Майкл Джексон якобы дал новое интервью. В ролике можно увидеть, как певец в белом костюме появился на телевидении в программе "The 1 Show with Paul Burke". После 15 лет молчания артист дает комментарий в прямом эфире, но выглядит довольно неуверенно и даже испуганно.

Но надежды поклонников артиста развеяло простое объяснение. "Интервью" является частью художественного проекта иракско-финского художника Аделя Абидина, созданного в 2015 году для выставки Michael Jackson: On the Wall, которая проходила в EMMA с августа 2019 по январь 2020 года. В видео "воскресший" Майкл Джексон даёт интервью, в то время как за ним якобы в прямом эфире наблюдает весь мир.

MICHAEL JACKSON ALIVE COMEBACK: смотрите видео онлайн

Другие же говорят, что в день похорон Майкла он появился в облике своего друга – художника Дэйва Дэйва – в программе Ларри Кинга. К таким выводам они пришли из-за того, что голос художника очень похож на голос Джексона. Также обратили внимание на то, что у Дэйва голубые глаза, а в видео они кажутся карими. Подчеркивают и то, что плечи шире, а шрамы слишком выразительны.

Дейв Дейв в программе Ларри Кинга: смотрите видео онлайн

Однако на сегодняшний день в этой теории есть нюанс: Дэйв Дэйв умер в 2018 году в возрасте 42 лет от сепсиса, вызванного пневмонией. Эту информацию официально подтвердили судебно-медицинские эксперты в Лас-Вегасе.

Люди могут продолжать выдвигать свои теории, но факт остается фактом – Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки сильнодействующего хирургического анестетика пропофола. Препарат вводил врач Конрад Мюррей, которого позже признали виновным в непредумышленном убийстве. Короля поп-музыки похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.