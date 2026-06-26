Издание Hello! сообщает, что новое ограничение касается посещения главного бассейна страны, который появился в Букингемском дворце ещё в далеком 1938 году.

Не пропустите 17 лет без Майкла Джексона: как появились слухи о том, что король поп-музыки жив

В то время для юных принцесс Елизаветы и её сестры Маргарет такая новость стала настоящим приятным шоком. Интересно, что все дети покойной королевы учились плавать именно в этом бассейне, а затем эту эстафету перехватили и внуки. Да и вообще все члены королевской семьи любили там отдыхать, сняв с себя бремя ответственности и официальные костюмы.

К слову! По правилам, пользоваться бассейном может и персонал. Однако есть ограничение: член королевской семьи не должен пользоваться бассейном одновременно с персоналом.

Но если сейчас другие могут приходить в это место отдыха, то бывшему принцу Эндрю туда вход запрещен. После всех скандалов его исключили из VIP-списка семьи. Сегодня он живет в переоборудованном фермерском доме в поместье Сандрингем.

И это уже не первый раз, когда сын Елизаветы II теряет доступ к бассейну. В собственности Эндрю был открытый бассейн в доме "Ройал Лодж". Однако экс-принц вернул ключи от резиденции в начале этого года.

Что известно о связях бывшего принца Эндрю и Джеффри Эпштейна?

В 2019 году брат короля отказался от своих публичных королевских обязанностей из-за связи с Джеффри Эпштейном. Вирджиния Джуффре, ставшая одной из жертв, утверждала, что бывший принц Эндрю принудил её к сексу, когда ей было всего 17 лет. К сожалению, пострадавшая покончила с собой.

В январе 2022 года королева Елизавета II лишила своего сына военных титулов и почетных званий. В октябре 2025 года Эндрю отказался от титула герцога Йоркского, хотя и неоднократно отрицал какие-либо правонарушения. Позже король Чарльз III лишил брата титула принца.