Ексучасниця Spice Girls Мелані Браун вийшла заміж за молодшого на 13 років стиліста
- Ексучасниця Spice Girls Мелані Браун втретє вийшла заміж за стиліста Рорі Макфі у Лондоні.
- На весіллі були присутні зіркові друзі та доньки співачки, святкування продовжилось у готелі Shangri-La.
- Це третій шлюб для Мелані Браун, яка заручилася з Рорі Макфі у 2022 році після трьох років стосунків.
Співачка та колишня учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун вийшла заміж у Лондоні. Її обранцем став стиліст-перукар Рорі Макфі.
Пара одружилась після 6 років у стосунках. Про це пише Show 24 з посиланням на People.
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50-річна Мелані Браун (Мел Бі) вийшла заміж за 37-річного стиліста Рорі Макфі на романтичній церемонії, що відбулась у крипті собору Святого Павла в Лондоні 5 липня.
Наречена обрала сукню кольору слонової кістки від Josephine Scott, виготовлену на замовлення. Вбрання мало довгий шлейф, корсет та горловину, прикрашену коралами. Згодом Мел Бі переодягнулась в іншу сукню. Наречений обрав традиційний шотландський кілт.
Мелані Бі вийшла заміж / Фото з інстаграму Мелані Бі
Подружками нареченої були три доньки співачки – 26-річна Фенікс, 18-річна Енжел Айріс і 13-річна Медісон.
Святкування весілля продовжилося у готелі Shangri-La, що всередині The Shard – найвищої будівлі Великої Британії. На святкування завітали зіркові друзі: модель Кара Делевінь, Дейзі Лоу, акторка Кетрін Раян, колега зі Spice Girls Емма Бантон.
Що відомо про особисте життя Мелані Браун
- Для співачки це вже третій шлюб. З 1998 по 2000 вона була одружена з актором Джиммі Гульзаром.
- У 2007 Мел Бі вийшла заміж за актора Джиммі Гульзара. Пара розлучилась через 10 років.
- У 2022 році Мелані Браун та Рорі Макфі заручилися після трьох років стосунків. Це відбулося під час їхньої відпустки у Беркширі.