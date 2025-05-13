EL Кравчук показав архівне фото з молодим Данилком: який вони мали вигляд

Співак EL Кравчук показав архівне фото з Андрієм Данилком, який виступає в образі Вєрки Сердючки. На світлині також можна побачити косметологиню, яка стала прототипом Гелі з "СВ-шоу".

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку EL Кравчука, передає Show 24. Коли й де була зроблена фотографія, співак не розповів.

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За словами EL Кравчука, підписники просили, аби він продовжував ділитися архівними фотографіями. Кілька днів тому співак опублікував рідкісний знімок з Наталією Могилевською, а тепер – з Андрієм Данилком.

На цьому фото з правого боку знаходиться наша спільна знайома косметолог – та сама Геля, яка стала прототипом для персонажа Геля в "СВ-шоу". Вже не згадаю, чому Андрій обрав її як прообраз, але ось вам такий факт, про який ви, можливо, не знали. Але саме цю Гелю потім грала Радмила Щоголева,

– написав EL Кравчук.

EL Кравчук, Андрій Данилко та їхня знайома / Фото з інстаграму EL Кравчука

Для довідки! "СВ-шоу" – телевізійна розважальна передача, яка виходила в ефір з 1997 до 2002 року. Ведучим був Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, а співведучою – Геля (Радмила Щоголева), яка була мовчазною.

Реакція мережі

"А ви з роками тільки молодієте".

"Так приємно згадати наших молодих та талановитих артистів. Ви супер".

"Дуже дякую за ці цікаві фото та історії".

"Мабуть, справжня Геля була бджілка-трудівничка і мовчазна. Як же приємно дивитися на вас і тоді, і зараз".

"Такі всі гарні".

Нагадаємо, раніше продюсер Юрій Нікітін показав архівне фото з Вєркою Сердючкою.