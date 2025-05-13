Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу EL Кравчука, передает Show 24. Когда и где была сделана фотография, певец не рассказал.
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По словам EL Кравчука, подписчики просили, чтобы он продолжал делиться архивными фотографиями. Несколько дней назад певец опубликовал редкий снимок с Натальей Могилевской, а теперь – с Андреем Данилко.
На этом фото с правой стороны находится наша общая знакомая косметолог – та самая Геля, которая стала прототипом для персонажа Геля в "СВ-шоу". Уже не вспомню, почему Андрей выбрал ее как прообраз, но вот вам такой факт, о котором вы, возможно, не знали. Но именно эту Гелю потом играла Радмила Щоголева,
– написал EL Кравчук.
EL Кравчук, Андрей Данилко и их знакомая / Фото из инстаграма EL Кравчука
Для справки! "СВ-шоу" – телевизионная развлекательная передача, которая выходила в эфир с 1997 до 2002 года. Ведущим был Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а соведущей – Геля (Радмила Щоголева), которая была молчаливой.
Реакция сети
- "А вы с годами только молодеете".
- "Так приятно вспомнить наших молодых и талантливых артистов. Вы супер".
- "Большое спасибо за эти интересные фото и истории".
- "Видимо, настоящая Геля была пчелка-труженица и молчаливая. Как же приятно смотреть на вас и тогда, и сейчас".
- "Такие все красивые".
Напомним, ранее продюсер Юрий Никитин показал архивное фото с Веркой Сердючкой.