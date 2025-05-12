За лаштунками "Нашебачення" Василь Байдак пригадав розмову з Андрієм Данилком. Він розповів, що хотів більше дізнатись про українську стендап-комедію 90-х, тому запросив на свій подкаст саме такого гостя, пише Show 24 з посиланням на "Тур зірками".

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Гуморист поділився, що понад 2 роки домовлявся з менеджментом Данилка про їхню бесіду. Після розмови у нього залишилися лише приємні враження.

"Враження приємні. Домовлявся я дуже довго. Мені давно було цікаво зануритися в історію української стендап-комедії, сценічної комедії, яка існувала з 1991 по 2000 рік. Два роки й три місяці я з ним домовлявся. Навіть в останній момент могло все скасуватися. Але він сказав: "Окей"", – розповів Василь Байдак.

Комік зізнався, який Андрій Данилко поза камерами.

Такий самий, як і на сцені. Веселий, розповідає всі ці історії. Суперприємний,

– сказав Василь Байдак.

Про що розповів Андрій Данилко в подкасті