За лаштунками "Нашебачення" Василь Байдак пригадав розмову з Андрієм Данилком. Він розповів, що хотів більше дізнатись про українську стендап-комедію 90-х, тому запросив на свій подкаст саме такого гостя, пише Show 24 з посиланням на "Тур зірками".
До слова Продюсер Юрій Нікітін поділився архівним фото з Вєркою Сердючкою
Гуморист поділився, що понад 2 роки домовлявся з менеджментом Данилка про їхню бесіду. Після розмови у нього залишилися лише приємні враження.
"Враження приємні. Домовлявся я дуже довго. Мені давно було цікаво зануритися в історію української стендап-комедії, сценічної комедії, яка існувала з 1991 по 2000 рік. Два роки й три місяці я з ним домовлявся. Навіть в останній момент могло все скасуватися. Але він сказав: "Окей"", – розповів Василь Байдак.
Комік зізнався, який Андрій Данилко поза камерами.
Такий самий, як і на сцені. Веселий, розповідає всі ці історії. Суперприємний,
– сказав Василь Байдак.
Про що розповів Андрій Данилко в подкасті
- Андрій Данилко пригадав свою зустріч з Тото Кутуньйо. Тоді італієць скептично поставився до образу Вєрки Сердючки. Але українському артисту вдалося здивувати колегу, коли він заспівав його маловідому пісню.
- Також Данилко розповів, як створив перший костюм для Вєрки Сердючки. Тоді він позичав речі у родичів і знайомих, а груди імітував то светрами, то презервативами. Цей костюм ще зберігається в першій квартирі Данилка.