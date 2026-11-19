Український співак EL Кравчук давно мріє стати батьком і думає про всиновлення малюка. Проте наразі 49-річний артист вирішив поставити це питання на паузу.

В інтерв'ю BLIK.ua він відверто пояснив, що зараз просто не час для таких серйозних змін.

За словами виконавця, він хоче дочекатися завершення війни. Артист розуміє, скільки горя принесла російська агресія і як багато дітей залишилися без батьків та потребуватимуть турботи після нашої перемоги.

Я кроки (до усиновлення, – 24 Канал) ще не робив. Тому що хочу, щоб закінчилася все ж таки для цього війна. Коли війна і взагалі такі обставини, ти думаєш, що багато дітей, не тільки один, два чи три, будуть потребувати уваги. Батьків немає,

– сказав EL Кравчук.

Співак підкреслив, що батьківство залишається його головною метою, адже це природне бажання для кожного дорослого. До того ж EL Кравчук усвідомлює: сцена й гастролі колись відійдуть на другий план, а йому щиро хочеться робити щось корисне для суспільства і в реальному житті.

EL Кравчук / Фото з інстаграм-сторінки el.kravchuk

І поки співак чекає на слушну мить, деякі українські знаменитості наважилися взяти дітей у родину просто під час великої війни. Раніше ми вже розповідали, хто саме з відомих українців став прийомними батьками як до повномасштабного вторгнення Росії, так і вже після його початку.