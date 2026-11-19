В інтерв'ю BLIK.ua він відверто пояснив, що зараз просто не час для таких серйозних змін.

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За словами виконавця, він хоче дочекатися завершення війни. Артист розуміє, скільки горя принесла російська агресія і як багато дітей залишилися без батьків та потребуватимуть турботи після нашої перемоги.

Я кроки (до усиновлення, – 24 Канал) ще не робив. Тому що хочу, щоб закінчилася все ж таки для цього війна. Коли війна і взагалі такі обставини, ти думаєш, що багато дітей, не тільки один, два чи три, будуть потребувати уваги. Батьків немає– сказав EL Кравчук.

Співак підкреслив, що батьківство залишається його головною метою, адже це природне бажання для кожного дорослого. До того ж EL Кравчук усвідомлює: сцена й гастролі колись відійдуть на другий план, а йому щиро хочеться робити щось корисне для суспільства і в реальному житті.

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EL Кравчук / Фото з інстаграм-сторінки el.kravchuk

І поки співак чекає на слушну мить, деякі українські знаменитості наважилися взяти дітей у родину просто під час великої війни. Раніше ми вже розповідали, хто саме з відомих українців став прийомними батьками як до повномасштабного вторгнення Росії, так і вже після його початку.