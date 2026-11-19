В интервью BLIK.ua он откровенно объяснил, что сейчас просто не время для таких серьезных перемен.

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По словам исполнителя, он хочет дождаться окончания войны. Артист понимает, сколько горя принесла российская агрессия и как много детей остались без родителей и будут нуждаться в заботе после нашей победы.

Я шагов (к усыновлению, – 24 Канал) еще не предпринимал. Потому что хочу, чтобы для этого все-таки закончилась война. Когда идет война и вообще такие обстоятельства, ты думаешь, что многие дети, а не только один, два или три, будут нуждаться во внимании. Родителей нет– сказал EL Кравчук.

Певец подчеркнул, что отцовство остается его главной целью, потому что это естественное желание для каждого взрослого. К тому же EL Кравчук осознает: сцена и гастроли когда-нибудь уйдут на второй план, а ему искренне хочется делать что-то полезное для общества и в реальной жизни.

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EL Кравчук / Фото со страницы в инстаграме el.kravchuk

И пока певец ждет подходящего момента, некоторые украинские знаменитости решились принять детей в семью прямо во время большой войны. Ранее мы уже рассказывали, кто именно из известных украинцев стал приемными родителями как до полномасштабного вторжения России, так и уже после его начала.