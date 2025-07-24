Назвала першу леді Франції "чоловіком": Макрон та його дружина подали до суду на блогерку

Президент Франції та його дружина подали до суду на американську блогерку Кендіс Овенс. Її звинувачують у наклепі на першу леді Бріжит Макрон.

Президентське подружжя обурилось через заяву блогерки про те, що перша леді Франції начебто чоловік. Про це пише Show 24 з посиланням на Guardian.

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Макрони у своєму позові заявили, що Кендіс Овенс систематично вдавалася до наклепницьких атак з метою "підвищити популярність своєї медіаплатформи, розширити аудиторію та заробити гроші".

Окрім слів у бік першої леді Франції, блогерка стверджувала, що Еммануеля Макрона нібито контролює американське ЦРУ.

На початку 2024 року Кендіс Овенс зробила заяву, що вона готова "поставити всю свою професійну репутацію" на те, що Бріжит Макрон народилась чоловіком. Блогерка випустила 8 серій подкасту "Становлення Бріджит", де стверджує, що справжнє ім'я першої леді Франції – Жан-Мішель Троньє (насправді це ім'я брата Бріжит).

Еммануель та Бріжит Макрон вимагають від Овенс спростування її "очевидно неправдивих" заяв і звертаються до суду з проханням стягнути з блогерки компенсацію.

Кампанія з наклепу з боку Оуенс була явно спрямована на те, щоб переслідувати та завдавати болю нам та нашим родинам, а також привернути до себе увагу. Ми дали їй усі можливості відмовитися від цих заяв, але вона не зробила цього. Ми щиро сподіваємося, що цей позов виправдає всі труднощі та раз і назавжди покладе край цій кампанії з наклепу,

– йдеться в заяві подружжя.

Що відомо про закиди в бік Бріжит Макрон?

У грудні 2021 року "спіритична медіумка" Амандін Рой та блогера Наташа Рей опублікували відео, в якому стверджували, що Бріжит Макрон народилась чоловіком. Перша леді Франції у відповідь подала позов про наклеп. Це сталося за кілька тижнів до виборів у 2022 році.

Через два роки суд визнав жінок винними у поширенні неправдивої інформації. Їм потрібно було виплатити компенсацію. Але у липні 2025 блогерок виправдали, а Бріжит Макрон подала апеляцію.