Не в будинку: де жили учасники "Фабрики зірок 2"
- Учасники "Фабрики зірок 2" жили в павільйоні FILM.UA, а не в будинку.
- Після закінчення шоу було святкування, тож Дантес і Олійник пішли на програму "Підйом" не в найкращому стані.
Володимир Дантес розповів, де жили учасники реаліті-шоу "Фабрика зірок 2". Як виявилося, артистів поселили не в будинок.
Про це Дантес розповів у подкасті "Гуртом та вщент".
Ми три місяці жили на FILM.UA – просто в павільйоні, який побудували. У "Фабрики зірок 3" була хата, а ми жили в павільйоні,
– пригадав співак.
Володимир Дантес переміг на "Фабриці зірок 2" разом із Вадимом Олійником. Він розповів, що після закінчення проєкту було гучне святкування, а наступного дня переможцям потрібно було їхати на програму "Підйом".
Закінчується проєкт. Неважливо, переміг ти чи ні, всі дуже сильно святкують. Ти йшов до цього весь цей час. Ти просто напиваєшся в цей момент дуже сильно. А нам кажуть: "Завтра за вами о 05:20 заїдуть і заберуть". Ми приїжджаємо з Вадимом Олійником сильно запливші,
– розповів Дантес.
За словами Володимира, їм з Вадимом було соромно за свій стан, адже вони зустрілися з кумирами. Тоді програму "Підйом" вели Сергій Притула, Ольга Фреймут і Олександр Педан.
Вадим Олійник, схоже, повертається на сцену. Вчора у Threads він повідомив, що 21 листопада вийде пісня "А що, якщо". Співак опублікував відео, в якому показався з загадковою дівчиною. У коментарях пишуть, що це Софія Шамія – володарка титулу "Міс Україна 2023" та ексучасниця "Холостяка-14".
Що відомо про реаліті-шоу "Фабрика зірок"?
Нагадаємо, що реаліті-шоу "Фабрика зірок" вийшло в ефір Нового каналу у 2007 році.
Уже наступного року відбулась прем'єра другого сезону, продюсеркою якого стала Наталія Могилевська. Окрім Володимира Дантеса та Вадима Олійника, в ньому брали участь Регіна Тодоренко, Світлана Тарабарова, Влад Дарвін, Макс Барських та інші.
У 2009 році стартувала "Фабрика зірок 3", яку спродюсував Костянтин Меладзе, а у 2011 році показали 4 сезон під керівництвом Сергія Кузіна.
Серед інших популярних артистів, які з'явились у різних сезонах реаліті-шоу: Ольга Цибульська, Даша Астаф'єва, Стас Шурінс, Коля Сєрга, Єва Бушміна, Еріка (тепер MamaRika), брати Борисенки.