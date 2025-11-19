Не в будинку: де жили учасники "Фабрики зірок 2"

Володимир Дантес розповів, де жили учасники реаліті-шоу "Фабрика зірок 2". Як виявилося, артистів поселили не в будинок.

Про це Дантес розповів у подкасті "Гуртом та вщент". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Сергія Притули.

Ми три місяці жили на FILM.UA – просто в павільйоні, який побудували. У "Фабрики зірок 3" була хата, а ми жили в павільйоні,

– пригадав співак.

Володимир Дантес переміг на "Фабриці зірок 2" разом із Вадимом Олійником. Він розповів, що після закінчення проєкту було гучне святкування, а наступного дня переможцям потрібно було їхати на програму "Підйом".

Закінчується проєкт. Неважливо, переміг ти чи ні, всі дуже сильно святкують. Ти йшов до цього весь цей час. Ти просто напиваєшся в цей момент дуже сильно. А нам кажуть: "Завтра за вами о 05:20 заїдуть і заберуть". Ми приїжджаємо з Вадимом Олійником сильно запливші,

– розповів Дантес.

За словами Володимира, їм з Вадимом було соромно за свій стан, адже вони зустрілися з кумирами. Тоді програму "Підйом" вели Сергій Притула, Ольга Фреймут і Олександр Педан.

Володимир Дантес у подкасті "Гуртом та вщент": дивіться відео онлайн

До речі! Вадим Олійник, схоже, повертається на сцену. Вчора у Threads він повідомив, що 21 листопада вийде пісня "А що, якщо". Співак опублікував відео, в якому показався з загадковою дівчиною. У коментарях пишуть, що це Софія Шамія – володарка титулу "Міс Україна 2023" та ексучасниця "Холостяка-14".

Що відомо про реаліті-шоу "Фабрика зірок"?