Не в доме: где жили участники "Фабрики звезд 2"
- Участники "Фабрики звезд 2" жили в павильоне FILM.UA, а не в доме.
- После окончания шоу было празднование, поэтому Дантес и Олейник пошли на программу "Подъем" не в лучшем состоянии.
Владимир Дантес рассказал, где жили участники реалити-шоу "Фабрика звезд 2". Как оказалось, артистов поселили не в дом.
Об этом Дантес рассказал в подкасте "Гуртом та вщент". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Сергея Притулы.
Мы три месяца жили на FILM.UA – просто в павильоне, который построили. У "Фабрики звезд 3" была хата, а мы жили в павильоне,
– вспомнил певец.
Владимир Дантес победил на "Фабрике звезд 2" вместе с Вадимом Олейником. Он рассказал, что после окончания проекта было громкое празднование, а на следующий день победителям нужно было ехать на программу "Подъем".
Заканчивается проект. Неважно, победил ты или нет, все очень сильно празднуют. Ты шел к этому все это время. Ты просто напиваешься в этот момент очень сильно. А нам говорят: "Завтра за вами в 05:20 заедут и заберут". Мы приезжаем с Вадимом Олейником сильно заплывшие,
– рассказал Дантес.
По словам Владимира, им с Вадимом было стыдно за свое состояние, ведь они встретились с кумирами. Тогда программу "Подъем" вели Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан.
Владимир Дантес в подкасте "Гуртом та вщент": смотрите видео онлайн
Кстати! Вадим Олейник, похоже, возвращается на сцену. Вчера в Threads он сообщил, что 21 ноября выйдет песня "А что, если". Певец опубликовал видео, в котором показался с загадочной девушкой. В комментариях пишут, что это София Шамия – обладательница титула "Мисс Украина 2023" и экс-участница "Холостяка-14".
Что известно о реалити-шоу "Фабрика звезд"?
Напомним, что реалити-шоу "Фабрика звезд" вышло в эфир Нового канала в 2007 году.
Уже в следующем году состоялась премьера второго сезона, продюсером которого стала Наталья Могилевская. Кроме Владимира Дантеса и Вадима Олейника, в нем принимали участие Регина Тодоренко, Светлана Тарабарова, Влад Дарвин, Макс Барских и другие.
В 2009 году стартовала "Фабрика звезд 3", которую спродюсировал Константин Меладзе, а в 2011 году показали 4 сезон под руководством Сергея Кузина.
Среди других популярных артистов, которые появились в разных сезонах реалити-шоу: Ольга Цибульская, Даша Астафьева, Стас Шуринс, Коля Серга, Ева Бушмина, Эрика (теперь MamaRika), братья Борисенко.