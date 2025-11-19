Об этом Дантес рассказал в подкасте "Гуртом та вщент". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Сергея Притулы.

Мы три месяца жили на FILM.UA – просто в павильоне, который построили. У "Фабрики звезд 3" была хата, а мы жили в павильоне,

– вспомнил певец.

Владимир Дантес победил на "Фабрике звезд 2" вместе с Вадимом Олейником. Он рассказал, что после окончания проекта было громкое празднование, а на следующий день победителям нужно было ехать на программу "Подъем".

Заканчивается проект. Неважно, победил ты или нет, все очень сильно празднуют. Ты шел к этому все это время. Ты просто напиваешься в этот момент очень сильно. А нам говорят: "Завтра за вами в 05:20 заедут и заберут". Мы приезжаем с Вадимом Олейником сильно заплывшие,

– рассказал Дантес.

По словам Владимира, им с Вадимом было стыдно за свое состояние, ведь они встретились с кумирами. Тогда программу "Подъем" вели Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан.

Кстати! Вадим Олейник, похоже, возвращается на сцену. Вчера в Threads он сообщил, что 21 ноября выйдет песня "А что, если". Певец опубликовал видео, в котором показался с загадочной девушкой. В комментариях пишут, что это София Шамия – обладательница титула "Мисс Украина 2023" и экс-участница "Холостяка-14".

