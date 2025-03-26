Будував кар'єру в Росії: Фіма Константиновський чесно відповів, що думає про Антона Лірника
- Фіма Константиновський висловив байдужість до Антона Лірника, який працював у Росії і переїхав у Туреччину після повномасштабного вторгнення.
- На думку Константиновського, Лірника цікавлять лише гроші.
Ведучий Фіма Константиновський висловився про колегу та гумориста Антона Лірника. Він розвивав свою кар'єру в Росії, а після початку повномасштабного вторгнення переїхав у Туреччину.
Фіма Константиновський та Антон Лірник разом знімалися в шоу та мали спільні проєкти. Тож ведучий поділився в інтерв’ю OBOZ.UA, який Лірник у реальному житті, передає Show 24.
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Фіма Константиновський зізнався, що часто перетинався з Лірником до повномасштабної війни. Та за ці три роки він жодного разу про нього не згадував.
Відверто кажучи, мені байдуже, що відбувається з Антоном Лірником... Я вважаю, що це людина, яка намагалася всидіти на двох стільцях. У нього немає конкретної позиції. Та й творчого польоту. Мені завжди здавалося, що його головна мета у творчості – це гроші,
– зауважив ведучий.
На думку Константиновського, Лірника хвилювало тільки одне – заробіток. Сам Фіма вважає, що гроші у творчій діяльності дуже важливі, але вони не можуть слугувати основним стимулом.
Де зараз Антон Лірник
- Антон Лірник після початку російсько-української війни продовжував виступати в Росії з Андрієм Молочним. З 2015 до 2017 він був суддею у "Лізі сміху". Повномасштабне вторгнення він зустрів у Росії, тому проти війни виступав небагатослівно, а також обурив українців зверненням до Путіна.
- Антон Лірник переїхав з Росії до Туреччини, згодом перебрався до Іспанії. Він проводить стендап-концерти та виступає з іншими російськомовними коміками.
- Нещодавно гумориста оголосили "іноагентом" в Росії, на що він у відповідь показав свій український паспорт.