Фіма Константиновський та Антон Лірник разом знімалися в шоу та мали спільні проєкти. Тож ведучий поділився в інтерв’ю OBOZ.UA, який Лірник у реальному житті, передає Show 24.

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Фіма Константиновський зізнався, що часто перетинався з Лірником до повномасштабної війни. Та за ці три роки він жодного разу про нього не згадував.

Відверто кажучи, мені байдуже, що відбувається з Антоном Лірником... Я вважаю, що це людина, яка намагалася всидіти на двох стільцях. У нього немає конкретної позиції. Та й творчого польоту. Мені завжди здавалося, що його головна мета у творчості – це гроші,

– зауважив ведучий.

На думку Константиновського, Лірника хвилювало тільки одне – заробіток. Сам Фіма вважає, що гроші у творчій діяльності дуже важливі, але вони не можуть слугувати основним стимулом.

Де зараз Антон Лірник