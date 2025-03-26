Фима Константиновский и Антон Лирник вместе снимались в шоу и имели совместные проекты. Поэтому ведущий поделился в интервью OBOZ.UA, какой Лирник в реальной жизни, передает Show 24.

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Фима Константиновский признался, что часто пересекался с Лирником до полномасштабной войны. Но за эти три года он ни разу о нем не вспоминал.

Откровенно говоря, мне безразлично, что происходит с Антоном Лирником... Я считаю, что это человек, который пытался усидеть на двух стульях. У него нет конкретной позиции. Да и творческого полета. Мне всегда казалось, что его главная цель в творчестве – это деньги,

– заметил ведущий.

По мнению Константиновского, Лирника волновало только одно – заработок. Сам Фима считает, что деньги в творческой деятельности очень важны, но они не могут служить основным стимулом.

Где сейчас Антон Лирник