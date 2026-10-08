Фіналіст "Голосу країни" DAVYD випустив першу авторську пісню та кліп про кохання і війну

Український співак і музикант DAVYD, який є вокальним коучем "Голосу країни" та був фіналістом 12-го сезону шоу, презентував свою першу авторську сольну пісню "Засинай".

Разом із композицією артист також випустив кліп, присвячений коханню та розлуці через війну. Відео вже з'явилося на його сторінці в ютубі.

У пісні DAVYD співає про бажання залишатися поруч із коханою людиною: "Засинай на моїх руках, будь завжди біля мене". Ці слова стали основою ліричної історії про близькість, обійми та спогади про людину, яка опинилася далеко.

Кліп розповідає про закохану пару, яку розлучає війна. Головні ролі виконали український актор і ветеран війни Сергій Журавльов та володарка титулу "КРАСА КРАЇНИ/Mrs UKRAINE 2026" Аліна Зозуля.

DAVYD – "Засинай": дивіться відео онлайн

Що відомо про артиста DAVYD?

DAVYD – сценічне ім'я Давида Маскіси. Музикант є ветераном російсько-української війни. Після служби він проходив реабілітацію в центрі UNBROKEN, а згодом повернувся до музики після тривалої перерви.

Одним із проєктів, у яких артист продовжив музичну кар'єру, став "Голос країни". DAVYD був фіналістом 12-го сезону шоу, а нині працює у проєкті як вокальний коуч.

Також артист брав участь у другому сезоні "Дому звукозапису" Тіни Кароль, де разом із YARMAK виконав пісню "Не кажучи нікому".

Додамо, що вже незабаром вийде новий сезон "Голосу країни". Раніше команда проєкту розсекретила ім'я четвертого тренера музикальног талант-шоу.