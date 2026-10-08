Вместе с композицией артист также выпустил клип, посвященный любви и разлуке из-за войны. Видео уже появилось на его странице в YouTube.

В песне DAVYD поет о желании оставаться рядом с любимым человеком: "Засыпай на моих руках, будь всегда рядом со мной". Эти слова легли в основу лирической истории о близости, объятиях и воспоминаниях о человеке, который оказался далеко.

Клип рассказывает о влюбленной паре, которую разлучает война. Главные роли исполнили украинский актер и ветеран войны Сергей Журавлев и обладательница титула "КРАСА КРАИНЫ/Mrs UKRAINE 2026" Алина Зозуля.

DAVYD – "Засыпай": смотрите видео онлайн

Что известно об артисте DAVYD?

DAVYD – сценический псевдоним Давида Маскисы. Музыкант является ветераном российско-украинской войны. После службы он проходил реабилитацию в центре UNBROKEN, а впоследствии вернулся к музыке после длительного перерыва.

Одним из проектов, в которых артист продолжил музыкальную карьеру, стал "Голос страны". DAVYD был финалистом 12-го сезона шоу, а сейчас работает в проекте в качестве вокального коуча.

Также артист принимал участие во втором сезоне "Дома звукозаписи" Тины Кароль, где вместе с YARMAK исполнил песню "Не говоря никому".

Добавим, что уже вскоре выйдет новый сезон "Голоса страны". Ранее команда проекта раскрыла имя четвертого тренера музыкального шоу талантов.