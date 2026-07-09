Эту композицию, посвященную воинам УПА, записали еще в 2006 году, а в этом году она обрела новое звучание. Видео уже появилось на YouTube-канале проекта "Дом звукозаписи", который призван возрождать несправедливо забытые украинские песни.

YARMAK признался, что давно слушает творчество Александра Положинского и именно его песни в свое время оказали существенное влияние на его становление.

В новой версии "Не говоря никому" Давид Маскиса исполнил лирические партии, а Александр Ярмак прочитал рэп.

Музыкальное сопровождение исполнителям обеспечили скрипачи, гитарист, барабанщик и клавишница.

Музыка об этой войне станет ориентиром для следующих поколений. Поэтому этот эпизод для меня – честь: и творческая, и гражданская,

– отметила Тина Кароль.

Кстати, Александр Положинский присутствовал на записи выступления YARMAK и Давида Маскисы, лично услышал их исполнение песни "Не говоря никому" и поблагодарил музыкантов за эту работу.

YARMAK в "Доме звукозаписи" с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн

Отметим, что это был финальный эпизод второго сезона "Дома звукозаписи". В предыдущем выпуске молодой артист SadSvit представил новую интерпретацию хита группы "Мертвый Петух" "Поцелуй" в сопровождении симфонического оркестра.