Цю композицію, присвячену воїнам УПА, записали ще у 2006 році, а цього року вона отримала нове звучання. Відео вже з'явилося на ютуб-каналі проєкту "Дім звукозапису", який покликаний відроджувати несправедливо забуті українські пісні.

YARMAK зізнався, що давно слухає творчість Олександра Положинського й саме його пісні свого часу суттєво вплинули на його становлення.

У новій версії "Не кажучи нікому" Давид Маскиса виконав ліричні партії, а Олександр Ярмак зачитав реп.

Музичний супровід виконавцям забезпечили скрипалі, гітарист, барабанщик і клавішниця.

Музика про цю війну стане орієнтиром для наступних поколінь. Тому цей епізод для мене честь: і творча, і громадянська,

– зазначила Тіна Кароль.

До речі, Олександр Положинський був присутній на записі виступу YARMAK і Давида Маскиси, особисто почув їх виконання пісні "Не кажучи нікому" та подякував музикантам за цю роботу.

YARMAK у "Домі звукозапису" з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що це був фінальний епізод другого сезону "Дому звукозапису". У попередньому випуску молодий артист SadSvit представив нове прочитання хіта гурту "Мертвий Півень" "Поцілунок" у супроводі симфонічного оркестру.