Життя після шоу: фіналістка "Холостяк 13" Юзьвак розкрила правду про свої заробітки в Лондоні

Фіналістка "Холостяк 13" Анастасія Юзьвак зараз мешкає в Лондоні. Дівчина розповіла, як заробляє на життя за кордоном.

Також вона зізналася, скільки витрачає на місяць. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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За словами Анастасії, вона надає консультації з астрології, нумерології, таро та матриці долі, а також співпрацює з брендами через рекламні інтеграції. Останнім часом її ще запрошують на жіночі заходи в Лондоні, де вона проводить медитації й різні уроки, наприклад зі створення карт бажань.

У планах дівчини – розробка власного додатка на тему духовного розвитку або створення інфопродукту для допомоги жінкам.

Щомісячний дохід Юзьвак сягає 5 тисяч доларів (близько 210 тисяч гривень). Додатково фінансову підтримку дівчині надають батьки, які оплачують оренду житла. За словами фіналістки "Холостяка 13", винайняти квартиру в престижному районі Лондона коштує від 2,8 тисяч фунтів стерлінгів на місяць, що близько 144 тисяч гривень.

Інтерв'ю з Анастасією Юзьвак: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що переможниця "Холостяка 13" Інна Бєлєнь також нещодавно поділилася інформацією про свої доходи. Її щомісячний заробіток теж становить близько 5 тисяч доларів. Інна інвестувала в акції та нерухомість, що забезпечує їй пасивний прибуток, проводила інтенсиви з німецької мови, а тепер розвиває медійну кар'єру.