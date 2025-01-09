Обраниця Олександра Терена розповіла про своє фінансове становище та заробітки зараз. Інна Бєлєнь погодилась з припущеннями Слави Дьоміна, що вона заробляє близько 5 тисячі доларів у місяць, передає 24 Канал.

До слова Переможниця "Холостяка 13" розсекретила, як вони з Тереном ховалися після зйомок у проєкті

У Харкові у мене два будинки, три лазні. Одна квартира тут (у Києві, – 24 Канал) будується,

– розповіла Інна.

Волонтерка зізналась, що жила в Німеччині заради стабільності – там вона заробляла близько 10 тисяч євро. В Україні натомість її дохід не такий великий.



Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму Інни Бєлєнь

"Дивіденди від акцій, від здачі нерухомості, плюс ще займалася німецькою мовою, якісь інтенсиви проводила. Зараз ще додам медійність. Якби на збори я стільки грошей не вбухувала, було б, напевно, х2", – зауважила Бєлєнь.

Переможниця "Холостяка" планує й надалі інвестувати у нерухомість.