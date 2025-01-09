Зокрема, вона розсекретила, де найчастіше зустрічалась з партнером. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Як виявилося, спочатку пара не надто переймалася конспірацією.

На початку ми взагалі не ховались, коли тільки зйомки закінчились. Він на мотику з трояндою однією прийшов: "Це тобі". Це його прикол був, ніби я далі проходжу,

– розповіла Інна.

Водночас коли про шоу почали активно говорити, пара намагалась бути обережною. Найчастіше вони зустрічались у квартирі в Бєлєнь. Дівчина поділилась, що через те, що в неї строгі консьєржки, Олександру доводилося заходити у квартиру через задній хід будинку.

Рада, що половина "Нового каналу", яка там живе, не побачила Сашу за цей час,

– наголосила переможниця "Холостяка 13".

Інтерв'ю з Інною Бєлєнь: дивіться відео онлайн

Чому Олександр Терен не живе з переможницею "Холостяка"

Інна Бєлєнь та Олександр Терен наразі живуть окремо, хоча й мають ключі від помешкань одне одного. За словами дівчини, такий формат зумовлений насамперед напруженим робочим графіком Олександра.

З його ритмом життя, коли він може приїхати о 7 ранку, поїхати об 11 ночі, – все ж таки дві квартири – це круто,

– пояснила волонтерка.

Втім, вона зізнається, що такий формат стосунків не зовсім відповідає її уявленням про спільне життя, адже вона мріє про те, щоб засинати й прокидатися разом з коханою людиною.