Вона зізналася, чи хоче вийти заміж за Сашу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

До теми Переможниця "Холостяка-13" відповіла, чому вони з Тереном досі не живуть разом

Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь наразі каже, що не має конкретних планів щодо весілля з Олександром Тереном. Після попереднього невдалого шлюбу дівчина підходить до питання одруження більш виважено та серйозно.

Коли люди вдовх і велика сім'я, то хотілося б, щоб все було офіційно. Це не обов'язково про весілля. Юридично це краще, бо потім не треба нікому нічого доводити,

– пояснила Інна.

При цьому вона зазначила, що планує взяти прізвище майбутнього чоловіка.

Інтерв'ю з Інною Бєлєнь: дивіться відео онлайн

Зауважимо, після завершення "Холостяка 13" Інна переїхала до Києва, щоб бути ближче до свого партнера, і пара заявила, що готова підтримувати одне одного в усіх починаннях. Так, нещодавно закохані разом знялися в одному популярному проєкті.