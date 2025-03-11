Фіналістка Нацвідбору-2025 FIЇNKA вперше відреагувала на хейт через її діалект
- Співачка FIЇNKA відреагувала на критику за використання гуцульського діалекту у своїй творчості, висловивши здивування щодо таких дискусій.
- FIЇNKA зазначила, що негативні коментарі надихають її на створення нових пісень, і що вона вдячна хейтерам за стимул.
Співачка FIЇNKA, яка стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2025, висловилася щодо критика, яка виникла через її використання гуцульського діалекту у творчості.
Про це вона розповіла у новому випуску інтелектуально-розважального шоу "єПитання" на Новому каналі, прем'єра якого відбудеться вже 11 березня о 20:00, пише Show 24.
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Так, FIЇNKA зізналася, що вона здивована тим, що питання діалекту може викликати такі гострі дискусії у нашій країні.
Дивно, що хтось не знає, що є гуцули з тим діалектом. Я хочу всім нагадати, що наша мова дуже різна в кожному куточку України. Це свідчить про те, що наша країна велика й цілісна. І українська – жива мова. Ми живемо й говоримо нею,
– наголосила виконавиця.
Вона також зізналася, що негативні коментарі лише надихають її на творчість.
Якби не було цих коментарів, не було б FIЇNKA. Хейтери, дякую моцно, дай вам Боже здоровля, бо я вже не одну пісню написала з вашою допомогою, ви мене надихаєте та дуже стимулюєте (усміхається – 24 Канал),
– зазначила співачка.
Нагадаємо, Національний відбір на Євробачення 2025 відбувся 8 лютого. FIЇNKA у фіналі Нацвідбору виступила під 7 номером. За результатами голосування вона отримала 13 балів і посіла 5 місце серед учасників. Водночас переможцем Національного відбору став гурт Ziferblat, який вже в травні представить Україну в Базелі, Швейцарія.