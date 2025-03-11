Об этом она рассказала в новом выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "еПитання" на Новом канале, премьера которого состоится уже 11 марта в 20:00, пишет Show 24.

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Так, FIЇNKA призналась, что она удивлена тем, что вопрос диалекта может вызвать такие острые дискуссии в нашей стране.

Странно, что кто-то не знает, что есть гуцулы с тем диалектом. Я хочу всем напомнить, что наш язык очень разный в каждом уголке Украины. Это свидетельствует о том, что наша страна большая и целостная. И украинский – живой язык. Мы живем и говорим на нем,

– отметила исполнительница.

Она также призналась, что негативные комментарии только вдохновляют ее на творчество.

Если бы не было этих комментариев, не было бы FIЇNKA. Хейтеры, спасибо моцно, дай вам Бог здоровья, потому что я уже не одну песню написала с вашей помощью, вы меня вдохновляете и очень стимулируете (улыбается – 24 Канал),

– отметила певица.

Напомним, Национальный отбор на Евровидение 2025 состоялся 8 февраля. FIЇNKA в финале Нацотбора выступила под 7 номером. По результатам голосования она получила 13 баллов и заняла 5 место среди участников. В то же время победителем Национального отбора стала группа Ziferblat, которая уже в мае представит Украину в Базеле, Швейцария.