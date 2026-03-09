Охорона забрала прапор України на концерті британського гурту: реакція солістки розчулила фанів
- Під час концерту в Празі Флоренс Велч втрутилася, коли охорона намагалася забрати український прапор у фанатів, і попросила повернути його.
- Флоренс Велч раніше підтримувала Україну, закликаючи допомагати українцям після вторгнення Росії у 2022 році та згадуючи українських танцівниць у своїх дописах.
Британська співачка Флоренс Велч, фронтвумен гурту Florence + The Machine, публічно підтримала Україну на своєму концерті. Під час виступу охорона намагалася забрати український прапор у фанатів, однак артистка втрутилася та попросила повернути його.
Відео з цього моменту опублікувала прихильниця співачки у тіктоці на сторінці з ніком whothehuckisalice. Ролик швидко поширився у соцмережі – він уже набрав понад 150 тисяч переглядів і сотні схвальних коментарів.
Інцидент стався під час концерту гурту в Празі. Наразі Florence + The Machine гастролюють Європою в межах туру Everybody Scream Tour. За словами українки, вони прийшли на концерт із синьо-жовтим стягом та планували підняти його наприкінці виступу під час виконання пісні Free, кліп на яку знімали в Києві за участі українських танцівників. Спершу фанати просто танцювали з прапором, однак згодом охоронці почали звертати на це увагу, обговорювати ситуацію між собою, а потім забрали його.
Як розповіла авторка відео, Флоренс Велч помітила, що відбувається в залі, і попросила охорону повернути прапор. У результаті під час виконання фінальної пісні артистка підійшла до шанувальників, обійняла їх. У той момент артистка виконувала пісню And Love, повторюючи в приспіві рядок Peace is coming ("Мир буде"). Після цього вона повернулася на сцену, взявши синьо-жовтий стяг і пригорнувши його до себе.
Зауважимо, що в мережі деякі користувачі зазначали, що організатори концерту попереджали відвідувачів про заборону на будь-які прапори, які могли вилучати під час заходу.
Що ще відомо про підтримку України Флоренс Велч?
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році співачка закликала підписників допомагати українцям і робити пожертви благодійним організаціям. В одному з дописів артистка згадувала українських танцівниць, які знімалися у кліпі на пісню Heaven Is Here. Відео створювали в Києві у листопаді 2021 року – за кілька місяців до початку великої війни. Після вторгнення Велч повідомляла, що дві танцівниці з цієї відеороботи були змушені ховатися в укритті, та висловлювала їм слова підтримки.
- Окрім цього, відомо, що гурт Florence + The Machine знімав у Києві кліп на пісню Free.
- Під час деяких концертів Флоренс Велч також виходила на сцену в головних уборах українського дизайнера Ruslan Baginskiy.
- Раніше співачка також підіймала український прапор на сцені фестивалю Orange Warsaw Festival у Варшаві під час виконання композиції Free.