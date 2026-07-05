Поки Тейлор Свіфт приховує весілля, у мережу "злили" фото весільної сукні зірки

Днями Тейлор Свіфт офіційно стала дружиною зірки NFL Тревіса Келсі. І поки світ чекає на перші весільні фото, у мережі вже активно обговорюють головну інтригу церемонії – розкішну сукню співачки.

За інформацією Daily Mail, сукню для весіллля співачки створив креативний директор Dior Джонатан Андерсон. Вартість вбрання не розголошують, однак моделі французького бренду нерідко оцінюються у шестизначні суми. Образ доповнили прикраси Cartier, ексклюзивні туфлі Christian Louboutin та сапфіровий браслет – символічне "щось блакитне", подароване Тревісом Келсі.

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Весільна сукня Тейлор Свіфт



Весільна сукня тейлор Свіфт / Джерело: інтаграм telepaishonduras



Першим описав сукню генеральний директор мережі кінотеатрів AMC Адам Арон, який був серед гостей. У дописі, який згодом видалили, він назвав її "приголомшливою білою весільною сукнею з довгим шлейфом, прикритим фатою".

Весілля Тейлор Свіфт



Як виглядає весільна сукня тейлор Свіфт / Джерело: dailymail



Нагадаємо, весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, за даними медіа, відбулося 3 липня в Madison Square Garden у Нью-Йорку. На церемонію запросили близько тисячі гостей, а всіх присутніх попросили підписати угоди про нерозголошення та здати телефони перед входом. Схоже, саме тому поки що світ обговорює не фотографії нареченої, а деталі її розкішного образу.

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