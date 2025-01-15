Ошукав на понад 800 тисяч євро: француженка стала жертвою шахрая від імені Бреда Пітта

53-річна француженка стала жертвою шахрая, коли думала, що перебуває у стосунках з Бредом Піттом. Той створив американського актора за допомогою штучного інтелекту й ошукав дизайнерку інтер'єру на понад 800 тисяч євро.

Фейковий Бред Пітт переконав француженку, що вони закохані й сказав, що потребує грошей на лікування раку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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За словами жінки, стосунки з фальшивим Бредом Піттом почалися після того, як вона нібито отримала повідомлення від матері зірки. Джейн Етта Пітт сказала, що вона саме та, хто потрібна її синові. Наступного дня створений штучним інтелектом Бред Пітт написав дизайнерці інтер'єру, що хоче дізнатися про неї більше.

Протягом наступних півтора року шахрай, який видавав себе за голлівудського актора, зізнавався француженці у коханні, надсилав їй вірші, а згодом запропонував вийти за нього заміж.

Небагато чоловіків, які пишуть тобі так. Я любила чоловіка, з яким розмовляла. Він знав, як розмовляти з жінками, і це було дуже добре складено,

– сказала 53-річна дизайнерка інтер'єру.

Француженка думала, що перебуває у стосунках з Бредом Піттом

Через цей інцидент жінку госпіталізували з депресією, а поліція розслідує справу. За даними французьких медіа, вона пережила розлучення з мільйонером, що був старший на 19 років.

Шахрай почав вимагати у француженки гроші, коли сказав, що відправляє їй розкішні сумки, однак жінка повинна оплатити митний рахунок у розмірі 9000 євро. Згодом Бред Пітт, створений штучним інтелектом, розповів, що у нього виявили рак нирки, тому потрібні кошти на лікування.

Ба більше, шахрай повідомив дизайнерці інтер'єру, що ексдружина зірки Анджеліна Джолі заморозила його банківські рахунки. Згодом у справу втрутився й "лікар" фальшивого актора. Він надіслав француженці листа та заявив, що Пітт помирає. Так, жінка перевела на його рахунок у Туреччині близько 800 000 євро.

Донька француженки попереджала матір, що її обманюють, однак жінка не вірила. Дизайнерка інтер'єру зрозуміла, що натрапила на шахрая лише влітку 2024 року, коли побачила Бреда Пітта з Інес де Рамон.

Вона розповіла про цю аферу французькому телеканалу TF1, однак згодом це інтерв'ю видалили. Річ у тім, що жінка стала жертвою кіберзалякування.