Фейковый Брэд Питт убедил француженку, что они влюблены, и сказал, что нуждается в деньгах на лечение рака. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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По словам женщины, отношения с фальшивым Брэдом Питтом начались после того, как она якобы получила сообщение от матери звезды. Джейн Этта Питт сказала, что она именно та, кто нужна ее сыну. На следующий день созданный искусственным интеллектом Брэд Питт написал дизайнеру интерьера, что хочет узнать о ней больше.

В течение следующих полутора лет мошенник, который выдавал себя за голливудского актера, признавался француженке в любви, присылал ей стихи, а затем предложил выйти за него замуж.

Немного мужчин, которые пишут тебе так. Я любила мужчину, с которым разговаривала. Он знал, как разговаривать с женщинами, и это было очень хорошо составлено,

– сказала 53-летняя дизайнер интерьера.

Француженка думала, что находится в отношениях с Брэдом Питтом

Из-за этого инцидента женщину госпитализировали с депрессией, а полиция расследует дело. По данным французских медиа, она пережила развод с миллионером, который был старше на 19 лет.

Мошенник начал требовать у француженки деньги, когда сказал, что отправляет ей роскошные сумки, однако женщина должна оплатить таможенный счет в размере 9000 евро. Впоследствии Брэд Питт, созданный искусственным интеллектом, рассказал, что у него обнаружили рак почки, поэтому нужны средства на лечение.

Более того, мошенник сообщил дизайнеру интерьера, что экс-супруга звезды Анджелина Джоли заморозила его банковские счета. Впоследствии в дело вмешался и "врач" фальшивого актера. Он прислал француженке письмо и заявил, что Питт умирает. Так, женщина перевела на его счет в Турции около 800 000 евро.

Дочь француженки предупреждала мать, что ее обманывают, однако женщина не верила. Дизайнер интерьера поняла, что наткнулась на мошенника только летом 2024 года, когда увидела Брэда Питта с Инес де Рамон.

Она рассказала об этой афере французскому телеканалу TF1, однако впоследствии это интервью удалили. Дело в том, что женщина стала жертвой киберзапугивания.