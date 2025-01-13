Бірча, який в ЗСУ, вперше за довгий час вийшов на зв'язок: коли він повернеться до творчості

Український актор та гуморист Гарік Бірча з початку повномасштабного вторгнення перебуває на фронті. Днями він вперше за довгий час вийшов на зв'язок.

Зірка "Вітальки" розповів, де саме служить та зізнався, чи планує повертатися до творчості. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Армію FM".

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Так, військовослужбовець Гарік Бірча разом з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника рекрутингового відділу штабу 210-го окремого штурмового полку ЗСУ Антоном "Громом" дали інтерв'ю радіостанції.



Гарік Бірча дав інтерв'ю для Армії FM / Скриншот з інстаграм-сторіс

З'ясувалося, що зірка "Вітальки" зараз якраз служить у 210-му окремому штурмовому полку, бійці якого беруть активну участь у бойових діях на території Курської області.

Можемо сказати, що особовим складом нашого підрозділу було знищено понад 50 ворогів,

– розповів Бірча.

Чи планує Гарік Бірча повернутися до творчості

Актор зауважив, що його творчість поки на паузі. Попри це він написав декілька віршів і створив пісню, яка називається "Берлінго 210".

Коли буде на часі, скажімо так, я із задоволенням відновлю свою кар'єру. Не знаю, в який бік вона піде, але, звісно, я скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем, і сподіваюся, так воно і буде. Але це потрібен на нашій землі мир, справедливий мир, щоб ми всі жили тільки в піднесеному настрої та в абсолютному відчутті щастя,

– зазначив Гарік.

Зауважимо, нещодавно Бірча був у відпустці, тому мав нагоду зустрітися з актором серіалу "Танька і Володька" Стадницьким.