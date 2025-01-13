Юзьвак вирішила відповісти на питання, які глядачі "Холостяка" ставлять найчастіше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Анастасії.

Теж цікаво Це питання принципове, – Терен відповів, чи розійшовся з Інною Бєлєнь після сварки через мову

Моя щира відповідь: так, усі учасники, без винятку, йдуть на подібні проєкти з певною мірою інтересу до піару. У когось цей відсоток більший, у когось менший, і це нормально. Звинувачувати когось окремо за такі мотиви – несправедливо – це частина реалій подібних шоу, і ми всі були об'єднані подібними цілями,

– поділилася Анастасія Юзьвак.

Анастасія Юзьвак відповіла, чи є сценарій на "Холостяку"

Фіналістка "Холостяка-13" зізналась, що їй смішно з учасниць, які запевняють, що не йшли на проєкт за піаром.

Але важливий момент: шоу не знімають за якимось окремим сценарієм, хоча певні головні ідеї, які потрібно освітлювати, все-таки були сплановані, як на мене,

– висловилася дівчина.

Анастасія Юзьвак про піар і сценарій на проєкті "Холостяк" / Скриншот з інстаграму

За словами тарологині, проєкт – це специфічні, "вакуумні" умови, де з'являються почуття, адже учасники повністю занурюються у процес.

Ти відкриваєш у собі нові цілі, бачиш людей і ситуації під іншим кутом. Це досвід, який не порівняти ні з чим, і він точно залишає слід у серці,

– додала Юзьвак.

Нагадаємо, раніше переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь зізналась, що після виходу проєкту в ефір Анастасія Юзьвак почала негативно висловлюватися в її бік. Також, на думку волонтерки, тарологиня спекулює на темі інтиму на реаліті-шоу. Раніше фіналістка розповіла, що секс на проєкті був, але не в неї.