Від медсестри до члена британської королівської родини: хто така Гаррієт Сперлінг

Єдиний син принцеси Анни Пітер Філліпс одружився з Гаррієт Сперлінг – медсестрою Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. Приватна церемонія відбулась 6 червня у церкві Всіх Святих у Кемблі.

Весілля відбулось після оголошення заручин у серпні 2025 року. Святкування відвідали король Чарльз III, королева Камілла, принц і принцеса Уельські. Що відомо про Гаррієт Сперлінг, яка стала членом британської королівської родини, та її стосунки з Пітером Філліпсом, читайте на сайті 24 Каналу.

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Хто така Гаррієт Сперлінг?

Гаррієт Сперлінг народилася в 1980 році в родині Мері Госкінс та Руперта Сандерса. Вона має двох сестер, Луїзу та Ребекку, і брата Ніколаса. Є другою молодшою дитиною в сім'ї, пише Tatler.

Батько Гаррієт помер у 2023 році, за рік до того, як дочка почала зустрічатися з Пітером Філіпсом. Жінка працювала дитячою медсестрою у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії і є побожною християнкою.

Гаррієт Сперлінг / Фото Getty Images

Медсестра перебувала у шлюбі з Антоніо Сент-Джоном Сперлінгом. Вважається, що вона розлучилась з чоловіком, коли їхня донька Джорджина була зовсім маленькою.

Ми з дочкою прожили 10 років лише удвох. Я порівнюю нас з островом, і мені часто було важко уявити, щоб хтось приєднався до цього острова. Унікальні стосунки між матір'ю-одиначкою та її дитиною загартовуються у вогні боротьби та перемог. Це зв'язок, що характеризується любов'ю та виживанням усупереч усьому,

– ділилась Гаррієт.

Що відомо про її стосунки з Пітером Філліпсом?

Чутки про стосунки Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг з'явилися у травні 2024 року. Вони разом відвідали кінські змагання з бадмінтону. Згодом пара почала з'являтися й на інших заходах, зокрема на Royal Ascot.

Доньки Пітера та Гаррієт від попередніх шлюбів, Саванна, Айла та Джорджина, грають в одній хокейній команді та були подругами задовго до знайомства їхніх батьків на одному з матчів.

Пара повідомила про заручини в серпні 2025 року. Кохана сина принцеси Анни швидко стала близькою подругою для багатьох членів британської королівської родини.

Яким було весілля пари?

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг одружились у суботу, 6 червня, у церкві Всіх Святих у Кемблі. Скромна церемонія пройшла в оточенні рідних та близьких друзів наречених.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлін / Фото Getty Images

Серед запрошених гостей були: король Чарльз III та королева Камілла, принц і принцеса Уельські, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс, принцеса Анна та Зара Тіндалл, яких супроводжували їхні чоловіки, леді Сара Чатто з сином та його дівчиною, Девід Армстронг-Джонс з дочкою.

Наречена обрала мереживну сукню від Emilia Wickstead, яка нагадувала сукню Кейт Міддлтон на весіллі з принцом Вільямом у 2011 році. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах від Jimmy Choo і тіарою від Pragnell.

Гаррієт вийшла з машини в супроводі своєї 13-річної доньки Джорджини та дочок Пітера від шлюбу з Отем Філліпс – 15-річної Саванни та 14-річної Айли. Дівчата тримали мереживну вуаль Сперлінг, коли вона йшла до церкви. Сукні для них розробила новозеландська модельєрка Емілія Вікстед, передає BBC.

Гаррієт Сперлінг з Джорджиною, Саванною та Айлою / Фото Getty Images

Весільній букет створила Міллі Річардсон, він складався із запашного горошку, мирту та конвалії. Жінку до вівтаря провів її брат Ніколас Сандерс, мати та сестри також були присутні на церемонії.