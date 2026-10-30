Моторошно у Білому домі: до Трампа прийшли діти у радянській військовій формі та кокошнику
Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією влаштували традиційне святкування Геловіну на Південній галявині Білого дому. Серед тисяч гостей увагу привернули діти, які прийшли за солодощами в радянському кашкеті та російському кокошнику.
Атмосферу свята створили з розмахом: вхід до резиденції задекорували гарбузами, плющем і гігантським багряним місяцем із силуетами летючих кажанів. Моторошний музичний супровід забезпечив струнний оркестр Військово-повітряних сил США, а поруч зі святковою локацією яскраво сипалися іскри від будівництва нової президентської бальної зали.
Загалом на костюмовану подію завітало близько шести тисяч людей. Серед них помітили посадовців адміністрації з родинами, зокрема главу Пентагону Піта Гегсета, заступника керівника апарату Стівена Міллера, військових та прийомні сім'ї.
У Білому домі приймали дітей з нагоди Геловіну: дивіться відео
Діти вражали різноманіттям луків: галявиною бігали крихітні Бетмени, стильні Барбі та навіть персонажі в образах батьків-засновників Америки. Президент США фотографувався з дітьми, роздавав солодощі та спілкувався з батьками маленьких гостей.
Трамп приймав дітей на Геловін у Білому домі: дивіться фото
Справжній подив викликала поява двох дітей у специфічному маскараді. До президентської пари підійшли дівчинка в сарафані з кокошником і хлопчик у військовій формі та радянському кашкеті.
Діти у кокошнику та кашкеті у Білому домі: дивіться фото
Хто саме з батьків обрав для малечі дивні костюми, наразі невідомо. Трампи спокійно насипали дітям порцію святкових солодощів і продовжили зустрічати гостей.
У розпал дійства президент влаштував для дітей невеличке авіашоу. Він зробив паузу в роздачі цукерок, щоб показати низький проліт президентського літака, який зробив коло над галявиною.
Над Білим домом пролетів літак: дивіться відео
Кілька днів тому американська сторона брала участь у дипломатичних контактах щодо мирних ініціатив. Перша леді Меланія Трамп навіть публічно заговорила про ймовірність свого візиту до Києва.